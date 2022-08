Record ingrijorator: tot mai putini copii se nasc in Romania. In Iasi, tendinta este inversa. Ce explicatii ar fi?

In primul semestru al acestui an, au venit pe lume mai putin de 80 de mii de copii. In judetul Iasi, tendinta este contrara. De altfel, spre deosebire de "regula" nationala, la Iasi sporul natural devine pozitiv, chiar daca pentru doar cateva luni pe an.Numarul de nasteri e in continua scadere la nivel national, arata ultimele date publicate de Institutul National de Statistica. Practic, in fiecare din primele 6 luni ale acestui an in Romania s-au nascut intre 11 si 14 mii de copii. Cel mai ... citeste toata stirea