Echipa de transplant de la Spitalul "Dr. C. I. Parhon" din Iasi a trait una dintre cele mai aglomerate saptamani din ultimii 23 de ani, de cand se efectueaza astfel de interventii chirurgicale la Iasi. In doar sase zile au fost noua operatii de transplant, iar o echipa de peste 20 de persoane a lucrat non-stop, de abia plecand pentru scurt timp din spital pentru a se intoarce din nou si a o lua de la capat. Opt transplanturi au fost in urma a patru prelevari de la pacienti aflati in moarte ... citeste toata stirea