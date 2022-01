Recordurile din 2021 de la Maternitatea Iasi. Geaman de 800 de grame nascut de o mama bolnava de Covid-19. Cel mai greu nou-nascut a avut peste 5 kilograme

In 2021 a crescut si numarul nasterilor inregistrate la Maternitatea "Elena Doamna" din Iasi, in contextul in care maternitatea a fost unitate suport-COVID pentru gravide, iar multe cazuri din Moldova au fost aduse la Iasi pentru tratament de specialitate. Cel mai mic copil care s-a nascut natural in ultimii doi ani la Maternitatea "Elena Doamna" din Iasi a fost un bebelus care avea doar 800 de grame. Acesta s-a nascut in 2021, provine dintr-o sarcina cu gemeni, sora sa avea greutatea dubla - 1. ... citeste toata stirea