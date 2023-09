Ma preocupa de multa vreme neincrederea crescanda a cetatenilor in institutiile de stat. Nu am sa fiu ipocrit sa spun ca nu inteleg de ce autoritatea institutiilor a devenit atat de diluata si de ce oamenii nu mai au incredere in institutii.Inteleg foarte bine toate practicile politicianiste si demagogice care s-au adunat an dupa an, guvernare dupa guvernare. Toate acestea au erodat increderea cetatenilor in politicieni, e adevarat, dar s-a realizat si transferul de neincredere in ... citeste toata stirea