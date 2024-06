Recrutarea si plasarea fortei de munca in strainatate, dezbatute la Iasi

Sala Mare a Primariei Municipiului Iasi (PMI) a gazduit marti, 18 iunie, o intalnire intre reprezentantii institutiilor publice si private Regiunea de Nord-Est (Iasi, Vaslui, Suceava, Botosani, Neamt si Bacau) implicate in gestionarea si plasarea fortei de munca din Romania in Olanda si o delegatie a Tarilor de Jos, condusa de Alderman Ronald Buijt, viceprimarul orasului Rotterdam.La intalnire, organizata de Primaria Municipiului Iasi, Ambasada Regatului Esarilor de Jos in Romania si ... citește toată știrea