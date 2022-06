Rectorul USV Iasi a devenit presedintele consortiului universitatilor de profil din Romania

Conducerea Universitatii de Stiintele Vietii "Ion Ionescu de la Brad" din Iasi a participat in intervalul 24 - 25 iunie la lucrarile Consortiului Universitatilor de Stiinte Agricole si Medicina Veterinara si de Stiintele Vietii din Romania, alaturi de reprezentanti din conducerea tuturor institutiilor de invatamant superior din Romania. Discutiile principale s-au axat pe noua lege a educatiei si pe felul in care va fi integrat invatamantul online in noua paradigma universitara, dupa ce pandemia ... citeste toata stirea