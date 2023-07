Judetul Iasi s-a plasat pe locul al saptelea in Romania, dupa numarul total de locuinte terminate in 2022, insa in interiorul judetului o comuna creste ca painea bine dospita: din 2.992 de locuinte finalizate anul trecut in Judetul Iasi, o treime (989) au fost din comuna Miroslava. Vecina Iasului, Miroslava a depasit de peste doua ori numarul locuintelor terminate in resedinta de judet. Pentru ca, in anul dominat de cresterea preturilor la materialele de constructii, in municipiul Iasi au fost ... citeste toata stirea