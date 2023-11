Recuperarea medicalaurmareste redarea mobilitatii pacientilor de orice varsta. Aceasta nevoie poate aparea dupa diverse accidente, in urma unor operatii sau a unei perioade lungi de imobilizare la pat, ori in numeroase afectiuni care limiteaza capacitatile functionale ale bolnavului.Recuperarea medicala opereaza in principal asupra aparatului locomotor care poate fi afectat din numeroase cauze: boli neurologice, boli reumatismale, afectiuni traumatice, etc.Programul de recuperare medicala ... citeste toata stirea