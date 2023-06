Recuperarea medicala geriatrica joaca un rol strategic, esential pentru a contracara deficientele si dizabilitatile cu care se confrunta persoanele varstnice.Este o forma de fizioterapie special orientata catre adultii in varsta, problemele si provocarile unice ale acestora. Terapia de recuperare medicala in Geriatrie ia in considerare faptul ca adultii in varsta tind sa devina mai putin activi in timp, se confrunta cu o scadere a fortei musculare, a coordonarii si a timpului de reactie si au ... citeste toata stirea