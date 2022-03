Refugiat ucrainean cu COVID, internat la Infectioase

La Spitalul Clinic de Boli Infectioase "Sf.Parascheva" din Iasi a fost internat primul refugiat ucrainean confirmat pozitiv la COVID-19. Anuntul a fost facut de managerul spitalului, dr Florin Rosu.Este vorba de un barbat in varsta de 33 de ani, caruia, in cursul anului trecut, i s-au administrat doua doze de vaccin Moderna, ultima imunizare fiind facuta la data de 2 august 2021."Pacientul se afla in tara noastra de pe 1 martie. Prima zi a petrecut-o intr-un centru de adapost pentru refugiati, ... citeste toata stirea