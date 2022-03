Refugiatii cu bani multi platesc mii de euro taximetristilor ieseni sa-i duca in Germania sau Italia

Dispeceratele firmelor de taximetre din Iasi au avut cereri pentru transport in Germania, Italia sau Bulgaria. Cei care raman cheltuiesc banii pe chirii care sunt in jur de 1.000 de euro pentru trei luni. Un copil inscris la gradinita sau scoala privata inseamna peste 200 de euro pe luna.Serviciile cautate de ucrainenii refugiati la Iasi se impart, aparent, ca dupa un titlu de film: "Om bogat, om sarac". In prima categorie, cerintele pornesc de la taxiuri rezervate pentru deplasarea in alte ... citeste toata stirea