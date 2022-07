Refugiatii s-au integrat foarte bine in Iasi

Yuliia este din Ucraina si locuieste de cateva luni in Iasi. Tanara lucreaza ca receptionera la un hotel si spune ca a reusit sa se adapteze foarte usor traiului de aici, multumita oamenilor si organizatiilor care se ocupa de ucraineni. Din fericire, Yuliia nu a trecut prin clipele de groaza ale razboiului pentru ca in momentul inceperii conflictului se afla in vacanta...A fost cateva zile timp de cateva zile in Polonia dupa care a venit in Romania, pentru a fi mai aproape de casa. Chiar daca ... citeste toata stirea