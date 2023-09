"Alungarea" calatorilor spre mijloacele de transport in comun in detrimentul masinilor personale a nascut un pericol nebanuit.Refugiile de tramvai devin tot mai neincapatoare, in numeroase zone din Iasi, pentru calatori.Mai ales dimineata este imposibil sa incapa toti "abonatii" transportului in comun pe fasia de trotuar. Pana la sosirea vreun tramvai sau autobuz, calatorii se muta pe strada, iar cand apare mijlocul de transport ei se "regrupeaza" si se ... citeste toata stirea