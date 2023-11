O ieseanca din Andrieseni a trait boiereste ani de zile din exploatarea sexuala a unor tinere naive, obligate sa se prostitueze in Marea Britanie. Fetelor li se spunea ca vor lucra legal in strainatate sau ca se vor prostitua, dar vor castiga bani frumosi. Ajungeau sa "lucreze" insa in conditii ingrozitoare, pentru mai nimic. In timp ce justitia a condamnat-o in prima instanta, iar politistii o cauta de doi ani, proxeneta are pe mana mai bine de un milion de lire sterline de cheltuiala, cat a ... citeste toata stirea