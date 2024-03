"Regina" prostitutiei de la Iasi, ajunsa milionara in lire: 10 ani de puscarie, definitiv. Mai ramane sa fie prinsa

Milionara in lire sterline din exploatarea unor tinere naive, unei iesence din Andrieseni i-a fost redusa pedeapsa data in prima instanta. Pana sa se judece apelul, raspunderea penala pentru faptele comise in legatura cu una dintre victimele sale s-a prescris. Femeia va ramane totusi mai bine de un deceniu dupa gratii. Asta, insa, daca va fi prinsa.Originara din Andrieseni, Adriana Puiu a facut parte dintr-o retea care racola tinere in vederea prostitutiei in Marea Britanie. De regula, ... citește toată știrea