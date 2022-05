Relatii Integrative (P)

Totul este conectat. In viata noastra un gand, un sentiment, o actiune provoaca o reactiune din partea Universului.Asa este si in Relatii. Nu putem avea o relatie implinita cu partenerul nostru, daca suntem in dispute cu alte persoane din jurul nostru. Nu putem avea o relatie normala cu nimeni, daca nu ne acceptam si nu ne suportam pe noi insine.Relatiile trebuie privite integrativ, din interiorul nostru catre exterior, catre parteneri, prieteni, colegi.Tot ceea ce simtim la interior, se ... citeste toata stirea