Relatiile dintre noi si rusi, de la 1769 pana astazi. Explicatii detaliate ale unui profesor iesean

Chiar si in momentele in care am fost aliati, nu am avut incredere in Moscova. Garantiile de securitate le-am cautat in Vest. Despre razboiul din Ucraina, conf.dr. Cristian Ploscaru (FOTO)spune ca "toata aceasta nenorocire este incercarea elitei politice ruse de a-si recupera politica de superputere".Cum a aratat relatia militara a Romaniei cu Rusia de-a lungul istoriei, din momentul in care existau doar Principatele Romane, de la 1859 cand s-a nascut statul roman, si pana la momentul ... citeste toata stirea