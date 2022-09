Reparatii de peste 400 de mii de lei la Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie, aprobate de Consiliul Judetean Iasi (P)

Consilierii judeteni ai Partidului National Liberal au votat in sedinta ordinara a Consiliului Judetean din aceasta luna aprobarea creditelor bugetare si a creditului de angajament in vederea realizarii lucrarilor de reparatii la Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie. Peste 400 de mii de lei vor fi investiti in vederea inlocuirii pardoselii existente, puternic degradata, a corpurilor de iluminat, dar si a lavoarelor. Parte din tamplaria existenta va fi inlocuita, iar peretii si tavanele mai ... citeste toata stirea