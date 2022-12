Reportaj - Am luat la pas toate autogarile-chichinete din Iasi. E jale! Suntem singurul oras mare care de 20 de ani are doar improvizatii

In 2014 Primaria Municipiului Iasi lansa pentru prima data proiectul unei autogari unice, moderne. Planuri ambitioase au fost atunci puse pe hartie, chiar s-au scris proiecte. Dar, in timp, din toate nu s-a facut absolut nimic. Dupa opt ani, iesenii sunt in aceeasi situatie: cu autogari amenajate prea putin, banci si scaune rupte, dar si statii improvizate cu oameni care asteapta microbuzele direct pe trotuar, in picioare, ca in scene din lumea a treia. Am facut un tur al autogarilor din Iasi, ... citeste toata stirea