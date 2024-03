REPORTAJ Campionatul regional de roboti de la Iasi. 49 de echipe de elevi intr-o competitie uluitoare. Unii au vandut clatite ca sa ajunga aici

Weekendul acesta a fost despre robotica si despre pasiunea elevilor pentru electronica, mecanica si programare. Turneul de Liga al BRD FIRST Tech Challenge Romania s-a desfasurat in perioada 8-10 martie la Centrul de Evenimente AGORA din Iasi, unde au participat 49 de echipe din toata tara. Castigatorii vor concura la Campionatul National BRD FIRST Tech Challenge si, ulterior, la Mondialul de Robotica din Statele Unite ale Americii (SUA).Reporterii "Ziarul de Iasi" au participat la turneul de ... citește toată știrea