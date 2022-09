REPORTAJ - Ultimii profesori ieseni care predau Rusa. Dna Zinaida: "Odata cu razboiul limba se cauta mai mult"

Limba rusa a devenit mai mult o nostalgie in scolile din Romania. Daca, inainte de Revolutie, aproape in toate scolile era materie obligatorie, in anul 2021 mai era studiata de aproximativ 650 de elevi. In judetul Iasi, mai exista doar sapte profesori de limba rusa, dintre care trei predau doar limba rusa materna, trei doar limba rusa moderna, iar unul le preda pe ambele.Liceul Teoretic "Alexandru Ioan Cuza" din Iasi, Liceul Tehnologic "Petru Poni", Colegiul Tehnic "Gheorghe Asachi" si Liceul ... citeste toata stirea