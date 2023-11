La ora 9, la sediul Serviciilor Publice Iasi a avut loc un protest a reprezentantilor firmelor de pompe funebre care activeaza in cimitirele din Iasi. Din cei aproximativ 50 de firme existente in Iasi, au protestat 36 dintre acestea.Principala nemultumire este faptul ca Serviciile Publice "s-au privatizat" in sensul ca sefii de aici au inceput sa realizeze constructia de cripte, producand concurenta neloiala firmelor care platesc anual taxa de autorizare pentru fiecare cripta, plus o taxa ... citeste toata stirea