Republica Moldova a facut schimb de organe cu Romania. Au fost salvate trei persoane de pe ambele maluri ale Prutului.

In premiera, Republica Moldova a facut schimb de organe cu Romania si astfel au fost salvate trei persoane de pe ambele maluri ale Prutului.Republica Moldova a trimis in Romania rinichii unui donator aflat in moarte cerebrala. Acest fapt a fost posibil din baza unui acord semnat in domeniul donarii si transplantului de organe, de Republica Moldova si Romania. Rinichii au fost trimisi la Spitalul Parhon din Iasi, deoarece peste Prut nu au fost identificate persoane compatibile.Rinichii au ... citeste toata stirea