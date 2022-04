Requiem pentru Ucraina

In ajunul Sfintelor Sarbatori de Pasti, Ateneul National din Iasi invita publicul joi, 14 aprilie 2022, de la ora 19, in Sala Mare de Spectacole "Radu Beligan", la un eveniment de o mare incarcatura spirituala, Requiem in re minor (KV 626) de Wolfgang Amadeus Mozart.Concertul aduce in fata publicului o distributie inedita: Iryna Poshtariuk, soprana a Operei Nationale Ucrainene din Kiev, refugiata in Romania, mezzosoprana Sorana Nastasiu, Opera Nationala Romana Iasi, tenorul Andrei Fermesanu, ... citeste toata stirea