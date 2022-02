Restart in organizatia municipala PSD Iasi! (P)

PSD continua la Iasi procesul de reformare. Astfel, in cadrul unui eveniment organizat astazi de Organizatia Municipala au fost primiti 127 de noi membri.Noii social-democrati provin din toate categoriile sociale, ingloband ieseni de toate varstele, de la tineri studenti si pana la seniori cu experienta, care apreciaza masurile si programele PSD."Suntem pe drumul cel bun. Am cunoscut astazi tineri entuziasti, motivati si preocupati pentru viitorul orasului in care traiesc. De asemenea, am ... citeste toata stirea