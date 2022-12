Restaurantul din Viena al lui Mandachi se inchide. Angajatii acuza ca nu sunt platiti pe noiembrie

Dupa un an de la deschidere, fast-food-ul Spartan, detinut de lantul lui Stefan Mandachi in mall-ul Donauzentrum Westfield din Viena, isi inceteaza activitatea. Angajatii, ramasesera 9 oameni, au luat legatura cu ziarul si au acuzat felul in care au fost tratati si neplatiti pe ultimele luni. La doua ore dupa ce reporterii Libertatea au sunat pentru reactii oficiale la Spartan, pe emailul redactiei a venit o propunere de publicitate de la grupul lui Mandachi. Sunati din nou, directorii Spartan ... citeste toata stirea