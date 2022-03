Restaurantul "La Pranz" din Iasi va livra mancare gratuita refugiatilor ucraineni

Restaurantul "La Pranz" va livra incepand de luni cate 50 de portii de mancare refugiatilor sositi in Iasi si la Sculeni. Mancarea va fi oferita gratuit de catre restaurant, de asemenea si transportul catre zonele in care sunt cazati refugiatii.Reprezentantii locatiei au precizat ca alte 15 portii care vor ajunge la refugiatilor au fost platite de catre ieseni. "Incepand de luni, 7 martie, restaurantul La Pranz va gati si livra zilnic, in mod gratuit, cate 50 de meniuri complete pentru ... citeste toata stirea