Restaurare cu poticneli a uneia dintre cele mai frumoase case din Iasi - FOTO

Declarata monument istoric, dar lasata in paragina de mai bine de 10 ani, "Casa Beldiman" se afla in faza consolidarii. A fost solicitata o suplimentare de fonduri Ministerului Educatiei, dar ramane de vazut daca banii vor ajunge pentru refacerea structurii subrezite a imobilului.Santierul deschis la inceputul anului pe strada Saulescu nr. 10 a inghetat. In cladirea ajunsa o ruina dupa ce a fost lasata 11 ani in bataia vantului, in care au functionat candva cercurile creative ale Clubului ... citeste toata stirea