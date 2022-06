Restaurarea mormantului lui Nicolae Gane

Ateneul National din Iasi anunta inceputul celei de-a doua editii a Proiectului "Cimitirul Eternitatea - Monument istoric | Muzeu in aer liber". Primul obiectiv restaurat in acest an este mormantul monument istoric al lui Nicolae Gane."Dupa cum am promis, continuam proiectul demarat anul trecut de a readuce intr-o stare de normalitate locurile de odihna vesnica ale unor personalitati din trecutul istoric al tarii, aflate in Cimitirul Eternitatea." a declarat Andrei Apreotesei, managerul ... citeste toata stirea