RESTRICEsII AUTO in Iasi pentru pregatirea revelionului stradal

Pentru buna desfasurare a "Revelionului Iasului" , spectacol ce va avea loc in Piata Palatului Culturii in seara zilei de sambata, 31 decembrie 2022, cu incepere de la ora 21.00 se inchide / restrictioneaza circulatia vehiculelor, in functie de necesitati, dupa cum urmeaza:1. Se inchide circulatia auto, in functie de necesitati, in perioada 29 decembrie 2022 ora 8:00 - 2 ianuarie 2023, ora 8:00, in Piata Palatului Culturii, intre liniile de tramvai si str. Anastasie Panu, pentru amplasarea ... citeste toata stirea