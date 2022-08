Restrictii de circulatie din cauza unui festival de rock si a Raliului Iasului

Mai multe restrictii de circulatie vor fi impuse incepand de astazi si pana la finalul saptamanii in centrul orasului. Potrivit Primariei, masurile sunt necesare pentru buna desfasurare a competitiei Raliul Iasului, precum si a Festivalului "Rock 'N' Iasi".O prima restrictie intra in vigoare astazi, la amiaza: aleea de acces din fata Palatului Culturii, zona liniilor de tramvai, va fi inchisa intrucat in acest loc va fi amplasat parcul service pana pe data de 4 septembrie (duminica).O alta ... citeste toata stirea