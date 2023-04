Duminica se desfasoara in oras o noua editie a Semimaratonului de la Iasi.Cu aceasta ocazie, traficul auto va fi inchis pe traseul evenimentului, intre orele 07:30 - 16:00, cu restrictii de circulatie in zonele:Piata Palat;Strada Anastasie Panu, sector de drum cuprins intre strada Palat si strada Sfantul Lazar;Strada Palat, sector de drum cuprins intre strada Anastasie Panu si strada Sfantul Andrei;Bulevardul cel Mare si Sfant;Strada I. C. Bratianu, sector de drum cuprins intre ... citeste toata stirea