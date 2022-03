Restrictii eliminate, 171 de noi infectari la Iasi

In prima zi de la aborgarea starii de alerta, la Iasi s-au inregistrat 171 de cazuri noide infectare cu coronavirus, cifra apropiata de numarul cazurilor consemnate marti (177) * printre cei infectati se numara 12 elevi si doua cadre didactice * in acest timp, in judet, nu mai exista nicio localitate in scenariul rosuConform datelor oferite de Institutul National de Sanatate Publica, ieri, pe teritoriul judetului Iasi au fost confirmate 106.664 cazuri cu persoane infectate cu COVID-19, ... citeste toata stirea