Restrictii severe de furnizare a apei in judet. In unele localitati, apa va curge la robinete doar doua ore, dimineata

Zeci de localitati din mai multe comune din judet intra in regim strict de alimentare cu apa. Este vorba despre Belcesti, Coarnele Caprei, Deleni, Focuri si Gropnita (pana pe 30 iunie), respectiv Andrieseni, Bivolari, Fantanele, Plugari, Probota, Sipote, Trifesti si Vladeni (pana pe 4 iulie inclusiv).Pentru refacerea rezervelor de apa potabila, "ApaVital se afla in neplacuta situatie de a furniza apa potabila dupa program zilnic, in intervalul orar estimat 6.00 - 22.00", mentioneaza un anunt