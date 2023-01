Retea clandestina de curent electric, la Harlau. Distribuitorul vrea bani si pentru hotul de electricitate care a murit

Delgaz Grid SA incearca sa recupereze costul curentului electric consumat ilegal de trei ieseni. Unul dintre ei a murit in timpul procesului, iar judecatorii au decis ca ceilalti sa plateasca si pentru el.Procurorii Parchetului de pe langa Judecatoria Harlau i-au trimis in judecata pe Mariana Dutcovici, Vasile Dutcovici si Florin Rata sub acuzatia de furt. Primii doi se bransasera ilegal la reteaua Delgaz Grid. La reteaua lor clandestina se cuplase si Rata. In cauza a fost stabilit un ... citeste toata stirea