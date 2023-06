Cu 24,33 milioane de lei, ceva mai putin de valoarea estimata initial, o asociere de firme din care fac parte Lucimar, Enviro Construct si Casrep si-a adjudecat contractul de proiectare si construire a retelei de canalizare in comuna Tutora. Obiectivul este finantat prin Programul National de Investitii "Anghel Saligny".Trei asocieri de firme au concurat in aceasta licitatie, contractul fiind atribuit in numai doua luni si jumatate. "Proiectul consta in infiintarea sistemului centralizat de ... citeste toata stirea