Reteaua de heroina "Ionel si Ionut", libera. Dintr-un dosar muncit, cu 1.450 tranzactii dovedite si 35 martori, s-a ales praful. O eroare banala

Procurorii au mai fost dati un pas inapoi in procesul celei mai importante retele de traficanti de heroina din Iasi. In luna mai a anului trecut, judecatorii au eliminat din dosar toate declaratiile martorilor, cu exceptia uneia singure. Procesul a inceput totusi o luna mai tarziu si de atunci a trenat, judecatorii incercand sa reconstituie marturiile eliminate. Luni, magistratii au decis ca nu mai este cazul ca principalii inculpati sa fie tinuti in arest preventiv. Ionel Nalbaru si Ionut ... citeste toata stirea