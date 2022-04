Reteaua hotilor de utilaje agricole scumpe, plasata in arest la domiciliu

Grupul, de loc din comuna Mircesti, opera la scara mare, cu scule profesionale, in intreaga Europa. Hotii profitau de faptul ca fermierii, in general italieni sau francezi, lasau utilajele in camp peste noapte. Le trecereau de RAR cu documente false apoi le revindeau in Romania ori Republica Moldova. Valoarea furturilor dovedite de DIICOT a ajuns la peste un milion de euroPatru ieseni cercetati pentru trafic de utilaje agricole si masini furate au fost lasati in libertate de judecatori. Dupa ... citeste toata stirea