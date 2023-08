Reteaua Medicala Arcadia, lider in domeniul serviciilor de sanatate, demonstreaza inca o data angajamentul sau fata de comunitate si nevoile acesteia prin sustinerea activa a Festivalului International al familiei, al vietii si al faptelor bune INIMO. Evenimentul s-a desfasurat in weekend, in zilele de 18-20 august la Iasi si a avut ca scop adunarea comunitatii pentru a transforma visurile celor mici in realitate.INIMO, organizat de Asociatia Glasul vietii si parintele Dan Damaschin, ajunge ... citeste toata stirea