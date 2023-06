Urmasii printilor Sturdza revendica in justitie Parcul dendrologic din Tibanesti. Acesta, amenajat in jurul conacului fostului om politic iesean Petre P. Carp, a mai facut obiectul unor actiuni in instanta, care au fost insa respinse. Acum, reprezentantii familiei Sturdza incearca o actiune ocolita, de scoatere a parcului din domeniul public, ceea ce ar permite retrocedarea.Conacul din Tibanesti si 1,5 ha de teren din apropierea sa au fost retrocedate familiei Sturdza in 2010. Ulterior, ... citeste toata stirea