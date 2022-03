Revenirea in amfiteatre si refugiatii au aruncat in aer piata chiriilor, la Iasi

* chiria lunara pentru un apartament cu 2 camere, aflat in apropierea universitatilor iesene, costa intre 280 si 500 de euro * si pretul chiriilor la garsoniere a urcat, ajungand acum la 250 de euro lunarIn contextul in care universitatile isi vor relua cursurile in format fata in fata, studentii sunt ingrijorati ca vor trebui sa scoata din buzunare sume uriase, pentru chirii, sau vor fi pusi in situatia se a renunta la studii.Astfel de probleme intampina studentii din judetele limitrofe ... citeste toata stirea