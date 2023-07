Restrictiile de circulatie sunt din nou in vigoare la intrarea in Podu Iloaiei dinspre Letcani. Directia Regionala de Drumuri si Poduri a anuntat ca restrictiile vor dura trei zile, pana joi inclusiv, interval in care circulatia auto se va desfasura alternativ pe o singura banda.Asa cum am mai relatat, este vorba de lucrari la rosturile de dilatatie ale podului peste Bahlui, lucrari care necesita interventii speciale - pentru demontarea rostului degradat, refacerea suportului, trasarea si ... citeste toata stirea