Revolta a locatarilor in cartierul rezidential ridicat de escrocii Panaite pe Drumul Hotilor. S-au construit mai multe nivele decat cele din autorizatie

Curg reclamatiile la adresa patronilor Agroindustriala Bucium, cei care construit cartierul Bucium Confort si le-au tras tepe cumparatorilor. Zeci de ieseni care si-au cumparat apartamente in complexul rezidential de pe Drumul Hotilor vor sa ii traga pe dezvoltatori la raspundere pentru calitatea proasta a trotuarelor si aleilor dintre blocuri, pentru nerespectarea suprafetelor de spatii verzi prevazute in proiect, pentru nerespectarea normativelor in vigoare in privinta parcarilor si pentru ca ... citeste toata stirea