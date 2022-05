"Revolta curvelor". Amelia Esiganus, o fosta prostituata in Romania si Spania, duce propriul razboi cu exploatarea sexuala

Amelia Esiganus, fosta prostituata in Romania si Spania, duce de mai multi ani o intensa activitate pentru combaterea exploatarii sexuale. Nascuta la Galati, in 1984, locuieste astazi in Spania, unde in trecut a practicat prostitutia timp de cinci ani. Insa lumea aceasta teribila, a traficului de persoane, a cunoscut-o inca din Romania, in timpul adolescentei, cand a fost abuzata. A fost apoi vanduta in Spania, pentru suma de 300 de euro, de un proxenet roman. In Spania a trecut prin 40 de ... citeste toata stirea