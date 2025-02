Revolta in Piata Alexandru!

Au fost momente de tensiune, joi dimineata, in Piata Alexandru cel Bun din Iasi. Comerciantii si producatorii au cerut explicatii de la noua conducere a pietei, dupa ce au auzit ca taxele de piata vor creste. Suparati si de faptul ca nu au paza in piata, iar luminile au fost stinse peste noapte, acestia au refuzat, in semn de protest, sa mai scoata marfa pe tarabe pana nu au primit asigurari ca nu va creste taxa.Zeci de comercianti si producatori din Piata Alexandru cel Bun s-au adunat in ... citește toată știrea