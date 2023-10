In plina criza bugetara, guvernul trebuie sa faca rost de nu mai putin de 16 miliarde de lei (peste 3 miliarde de euro), suplimentar fata de suma bugetata, pentru a plati maririle de salarii din justitie pe care judecatorii si le-au acordat singuri, retroactiv.Suma necesara e mai mare decat tot ce poate stoarce guvernul in 2023 prin pachetul de masuri fiscale asumat in Parlament - care se ridica la doar circa 10 miliarde de lei (aproximativ 2 miliarde de euro), in conditiile in care ... citeste toata stirea