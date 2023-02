Revolutie pe calea ferata. Pe linia Iasi-Tecuci, trenurile vor merge cu 120 km/h

Cu 163 de milioane de lei din Planul National de Redresare si Rezilienta, Sucursala Regionala CF Iasi a batut palma cu cei de la Ness Proiect Europe pentru un contract de lucrari menit sa creasca la 120 km/h viteza de deplasare pe linia Tecuci-Iasi. Lucrarile vor fi facute pe un fir al caii ferate duble dintre Tutova si Munteni, in judetul Vaslui.Contractul va avea o durata de un an si jumatate, timp in care vor fi inlocuite punctual elementele componente ale suprastructurii caii - sina, ... citeste toata stirea