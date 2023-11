Ministerul Sanatatii organizeaza duminica, 19 noiembrie 2023, concurs national de intrare in rezidentiat in domeniile medicina, medicina dentara si farmacie. In acest an, Ministerul Sanatatii a anuntat scoaterea la concurs a 5290 de pozitii (4.925 de locuri si 365 de posturi).Concursul se desfasoara, ca in fiecare an, in centrele universitare Bucuresti, Iasi, Cluj-Napoca, Craiova, Targu Mures si Timisoara. La concurs s-au inscris 10.194 de absolventi, Iasul clasandu-se pe locul 2, dupa ... citeste toata stirea