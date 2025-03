Rezultate remarcabile ale studentilor TUIASI la olimpiada de matematica

Pentru a nouasprezecelea an consecutiv studentii ieseni au participat la o prestigioasa competitie internationala. Studentii de la Universitatea TehnicaGh.Asachi"'audovedit ca sunt printre cele mai agere minti dinlume.Olimpicii de la Politehnicaieseana au revenit acasa cu medalii de argint si bronz, dupa ce in perioada 4 - 9 martie au participat la cea de-a XIX-a editie a olimpiadei internationale de matematica pentru studenti "South Eastern European Mathematical Olympiad for ... citește toată știrea