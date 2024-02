Rezultatele alegerilor la TUIASI, validate de Senatul universitatii. Prof. univ. dr. ing. Dan Cascaval a fost ales rector cu 71,4% din voturile valabil exprimate (P)

Senatul Universitatii Tehnice "Gheorghe Asachi" din Iasi (TUIASI) a validat vineri, 9 februarie 2024, in unanimitate, rezultatele alegerilor care au avut loc la Politehnica ieseana pentru desemnarea structurilor de conducere in mandatul 2024 - 2029.Au fost validate rezultatele alegerilor rectorului, directorilor de departamente, membrilor consiliilor facultatilor si ai noului Senat, care urmeaza sa se intruneasca incepand cu 1 martie.Prof. univ. dr. ing. Dan Cascaval, rectorul in exercitiu, ... citește toată știrea